Делегация Совета Федерации посетит Томскую область

Томскую область в период с 1 по 2 июня посетит делегация Совета Федерации. Сенаторы намерены проверить ход реализации инфраструктурных, социальных и научных проектов в регионе, сообщает областное правительство.

В рамках визита также запланировано выездное совещание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера во главе с председателем комитета Андреем Шевченко и с участием представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Еще одной темой обсуждения станет создание в Томске межвузовского кампуса, строительство малого транспортного кольца, возведение газовой котельной мощностью в поселке Зональная Станция, проекты комплексного развития территорий в областном центре и другие проекты. Члены делегации в том числе обсудят механизмы снижения административной нагрузки на бизнес.

В 2022 году правительство Томской области заявляло о намерении завершить строительство межвузовского кампуса в Томске в конце 2025 года. Как сообщал «Ъ-Сибирь», летом 2021 стоимость проекта оценивалась в 31 млрд руб. Согласно сайту «Прокампус», стоимость проекта составляет 65,5 млрд руб. В мае прошлого года ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский говорил о том, что, по его данным, бюджет создания кампуса в новых ценах составит 50-60 млрд руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова