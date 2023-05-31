В последний день весны на Кубани прогнозируют грозы, ливни и град

31 мая в Краснодарском крае продолжат идти ливни, ожидаются локальные грозы. Центр погоды «Фобос» также прогнозирует в регионе град и шквалистый ветер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Синоптическая ситуация в регионе будет определяться влиянием и прохождением атмосферного фронта. Он принесет в регион массивы мощных кучево-дождевых облаков.

«Температура воздуха +23…+25°. Ветер юго-западный 5–10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что около нормы»,— отметили в «Фобос».

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram