Обязанности по газовому техобслуживанию с 1 сентября передадут газораспределительным организациям

Внутриквартирным и внутридомовым техническим обслуживанием газового оборудования с 1 сентября будут заниматься только газораспределительные организации, следует из постановления правительства России.

«Решение позволит повысить безопасность использования газовых сетей как в многоквартирных домах, так и в индивидуальных постройках. Новые типовые формы договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования утвердит Минстрой России»,— сообщила пресс-служба Минстроя. Министерство также разработает указания по расчету платы за техобслуживание.

В министерстве уточнили, что действующие договоры на техобслуживание индивидуальных жилых домов будут действовать до их прекращения или расторжения. При этом договоры на внутриквартирное техобслуживание будут действовать до 1 января 2024 года. До этой же даты должны быть приведены в соответствие с новым порядком договоры на обслуживание внутридомовых газовых систем, сообщила пресс-служба.

Сейчас в РФ допускается привлечение различных компаний к газовому техобслуживанию. Зачастую такие компании не имеют своих аварийных служб, отметили в Минстрое.

Правительство подписало постановление о передаче обязанностей по техобслуживанию газораспределительным организациям в рамках реализации новых норм Жилищного кодекса и федерального закона «О газоснабжении», заявила пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов