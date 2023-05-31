В Курганской области планируют снизить цены на землю под застройку и сельхозугодья

Стоимость сельскохозяйственных участков, выставляемых на аукционы в Курганской области, будет снижена. Кроме того, рассматривается вопрос о сокращении стоимости участков под застройку в региональном центре. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Снижение цены на сельхозучастки в первую очередь затронет давно не используемые земли, выставляемые на аукционы в этом году. «Это поможет более активно вводить такие земли в оборот, а также поддержать тех производителей, которые ее приобретают»,– сообщил глава региона.

По словам Вадима Шумкова, администрация Кургана в качестве нового инструмента поддержки застройщиков рассматривает вопрос о снижении стоимости ряда участков под комплексное развитие территорий в центре города. Также планируется сформировать дополнительные участки под застройку в Заозерном.

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