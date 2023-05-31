Перебегавших дорогу детей сбил лишенный прав водитель Тоyota в Ижевске

Вечером 30 мая в столице Удмуртии напротив дома №45 по переулку Северному произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 32-летний водитель Тоyota сбил двух 11-летних детей. Они перебегали проезжую часть в неположенном месте, хотя пешеходный переход был рядом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия дети получили травмы. Их госпитализировали в медучреждения.

Отмечается, что водитель Тoyota был лишен права управления транспортными средствами. По факту аварии проводится расследование