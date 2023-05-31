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Водоемы в Удмуртии проверили на энтеровирусы после прошлогодних случаев заболевания

В Удмуртии по результатам исследования проб, взятых в 13 водоемах, энтеровирусы не обнаружили, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Мониторинг проводился в Воткинске, Глазове, Ижевске, Можге, Сарапуле, Вавожском, Завьяловском, Селтинском, Сюмсинском и Якшур-Бодьинском районах.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Отмечается, что в 2022 году в регионе зарегистрировали 108 случаев энтеровирусной инфекции в административных территориях. В их числе Ижевск, Сарапул, Балезинский, Граховский, Завьяловский, Игринский, Малопургинский и Увинский районы. В 97% заболели дети в возрасте до 17 лет.

При этом за четыре месяца этого года заболели трое жителей Ижевска.

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