Водоемы в Удмуртии проверили на энтеровирусы после прошлогодних случаев заболевания

В Удмуртии по результатам исследования проб, взятых в 13 водоемах, энтеровирусы не обнаружили, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Мониторинг проводился в Воткинске, Глазове, Ижевске, Можге, Сарапуле, Вавожском, Завьяловском, Селтинском, Сюмсинском и Якшур-Бодьинском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Отмечается, что в 2022 году в регионе зарегистрировали 108 случаев энтеровирусной инфекции в административных территориях. В их числе Ижевск, Сарапул, Балезинский, Граховский, Завьяловский, Игринский, Малопургинский и Увинский районы. В 97% заболели дети в возрасте до 17 лет.

При этом за четыре месяца этого года заболели трое жителей Ижевска.