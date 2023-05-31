Из Челябинска запустят три сезонных поезда на юг России

На Южно-Уральской железной дороге назначены дополнительные сезонные поезда на Черноморское побережье России. Три из них будут отправляться из Челябинска, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

С 1 июня начнет курсировать поезд №477/478 Челябинск – Адлер. Он будет отправляться ежедневно до конца летнего сезона. Дополнительный поезд №455/456 Челябинск – Новороссийск будет курсировать через день. Первый состав отправится 2 июня. Еще один поезд из Челябинска в Адлер – №463/464 начнет курсировать 2 июня и будет отправляться три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Еще два дополнительных поезда на юг России назначены из Орска – в Анапу и Адлер. ЮУЖД планирует перевезти сезонными летними поездами на юг и обратно почти 270 тыс. пассажиров.

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