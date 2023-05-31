Telegram всемогущий

В Прикамье за первые четыре месяца этого года интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями вырос на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Рейтинг популярных мессенджеров составили специалисты МегаФона на основе обезличенных данных по мобильной активности в сети.

По данным МегаФона, топ самых востребованных мессенджеров остался прежним, но потребление трафика в них изменилось. На первом месте Telegram – жители региона «прокачали» в нем в два раза больше информации и совершили в два раза больше звонков, чем годом ранее. Чтобы обеспечить пользователей высоким качеством работы, МегаФон увеличил пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram на 40% – до 1400 Гбит/с.

Второе место в рейтинге у WhatsApp, востребованность сервиса у пермяков выросла на 18%. Замыкает тройку Viber, интерес к которому остался на уровне прошлого года.

Директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин отметил, что мессенджеры стали привычным способом коммуникации по личным и рабочим вопросам, источником новостей, средством обмена фото- и видеоконтентом.

«Для мгновенного обмена сообщениями мы модернизируем и строим объекты связи на всей территории Пермского края. Только с начала года технические работы проведены в 14 городах и 30 поселениях региона. Скоростной выход в интернет обеспечен также в популярных туристических локациях: архитектурно-этнографическом музее Хохловка, Каменном городе, Кунгурской пещере и многих других», – рассказал Павел Фомин.