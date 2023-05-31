Глава Еманжелинска получил награду от правительства ДНР

Правительство Донецкой народной республики наградило главу Еманжелинского городского поселения Дмитрия Гатова почетной грамотой «за активную гражданскую позицию, значительный вклад в восстановление города Волноваха». Награду за подписью председателя правительства ДНР Евгения Солнцева вручил его первый заместитель Андрей Чертков, сообщил “Ъ-Южный Урал” Дмитрий Гатов.

Волноваха является одним из двух подшефных Челябинской области городов в Донецкой народной республики (второй – Ясиноватая). Южный Урал оказывает этим населенным пунктам, в частности, помощь в восстановлении социальной и дорожной инфраструктуры. Дмитрий Гатов в июле прошлого года был назначен вице-мэром Волновахи, оставаясь при этом главой Еманжелинска.