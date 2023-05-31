Пермьстат: реальная зарплата в Прикамье выросла в марте на 4,7%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае составила в марте 2023 года 56 085 руб. По отношению к марту 2022 года рост составил 7,2%. Реальная заработная плата в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022-го увеличилась на 4,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

За январь — март 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крае составила 52 894 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 10,8%; реальная заработная плата увеличилась на 2,1%.

Лидерами по росту заработной платы стали компании в сфере гостиничного бизнеса, добычи полезных ископаемых, а также спорта, досуга и развлечений.