После смерти четырехлетнего ребенка из-за перелома руки следователи возбудили дело в Красноярском крае

Следственное управление СУ СКР по Красноярскому краю возбудило дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) после гибели четырехлетней девочки. Согласно информации ведомства, 4 мая ребенок упал с дивана у себя дома и повредил руку. На следующий день в детском саду ребенок почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура. При обращении к медикам девочке был наложен гипс.

Несмотря на оказанную неотложную помощь самочувствие девочки ухудшалось, в связи с чем 8 мая родители самостоятельно доставили ребенка в больницу, где после осмотра девочку не госпитализировали, комментируют в СУ СКР по Красноярскому краю.

При повторном обращении в этот же день малышке был поставлен диагноз «септический шок», оказан комплекс реанимационных мероприятий, однако, спасти девочку не удалось.

Следователями в медицинском учреждении проведены обыски, изъята документация.

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Лолита Белова