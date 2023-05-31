В Свердловской области снова выросла площадь лесных пожаров

За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла на 200 га — до 3,8 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики. Всего в регионе действуют 19 пожаров, 10 из которых локализованы на площади 1,3 тыс. га.

Накануне удалось потушить 15 возгораний, самое крупное из которых было в Алапаевском районе (62 га). С огнем борются более 850 сотрудников Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств, арендаторы. В тушении задействовано свыше 130 единиц спецтехники.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить контроль и меры профилактики природных пожаров. На въездах в лесопарки и на подъездах к популярным у охотников и рыбаков местам будут организованы патрули. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки.

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