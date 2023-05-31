ММК повысил зарплату работникам на 6,5%

Заработная плата работников ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» увеличена на 6,5%. Соответствующий приказ о повышении тарифных ставок и окладов с 1 июня подписал генеральный директор компании Павел Шиляев, сообщает пресс-служба ММК.

Рост зарплат коснется работников ПАО и предприятий группы ММК. Индексация произошла в соответствии с утвержденной программы с целью повысить реальный уровень заработной платы, с учетом роста цен на товары и услуги. «Несмотря ни на какие трудности, внешнеполитическую ситуацию или рыночную конъюнктуру, наша компания всегда стремится выплачивать конкурентную зарплату, обеспечивающую работникам достойную жизнь. Регулярная индексация тарифных ставок и окладов позволяет реализовать стратегию опережающего роста зарплаты металлургов по сравнению с инфляцией»,– прокомментировал Павел Шиляев. По его словам, действующая в ПАО «ММК» система оплаты труда и премирования охватывает всех сотрудников и мотивирует их качественно и эффективно выполнять свою работу.

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