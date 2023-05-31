На Загородном проспекте горела сауна в бывшей коммуналке

Пожар в историческом жилом доме произошел в ночь на 31 мая в Центральном районе Санкт-Петербурга. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация о возгорании по адресу: Загородный проспект, д. 24 поступила на пульт дежурного в 01:38. В четырехкомнатной отдельной квартире горела сауна на площади 10 кв. м.

К ликвидации пожара привлекалось три единицы техники и 15 человек личного состава. В 02:31 он был ликвидирован.

При пожаре пострадал мужчина, которого направили в медицинское учреждение, уточнили в ведомстве спасателей.

По данным телеканала 78, возгорание произошло в доходном доме Иоффа. Ранее эта квартира была коммунальной, но уже давно имеет только одного собственника. Жильцы почувствовали запах дыма и покинули дом еще до приезда пожарных. Пострадавшему мужчине диагностировали отравление дымом.

Из-за происшествия часть Загородного проспекта пришлось перекрыть.

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