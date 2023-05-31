За взятку автомобилем и телефоном руководители компаний из Красноярска оштрафованы на 40 млн рублей

В Красноярском крае по решению суда на 40 млн руб. оштрафованы два руководителя коммерческих организаций «Электросервис» и «Инженерные системы» за взятки. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в феврале 2021 года руководитель организаций передал генеральному директору АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» незаконное вознаграждение в виде иномарки и мобильного телефона общей стоимостью свыше 7,8 млн руб. за лоббирование интересов возглавляемых им подрядных организаций.

Прокуратурой по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) возбуждено дело об административном правонарушении.

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Лолита Белова