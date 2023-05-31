Экс-замначальника СКР Хакасии и его бывшая супруга осуждены за покушение на мошенничество

В Хакасии суд рассмотрел уголовное дело бывшего заместитель руководителя республиканского управления СКР и его экс-супруги, ранее возглавлявшей пресс-службу регионального УФСИН. Бывших правоохранителей признали виновными в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК) и приговорили к условным срокам, сообщили в управлении ФСБ России по Хакасии.

По данным ведомства, в январе 2022 года при проведении оперативно-разыскных мероприятий были задержаны с поличным частный детектив, ранее занимавший должность заместителя начальника СУ СК России по Хакасии и его бывшая жена. По версии следствия, экс-супруги обещали за 450 тыс. руб. посодействовать в смягчении условий содержания осужденной в колонии, но на деле не намеревались этого делать.

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Илья Николаев