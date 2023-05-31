Красноярец за кражу из супермаркета 11 палок колбасы получил три года строгого режима

В Красноярске к трем с половиной годам колонии строгого режима приговорен 32-летний местный житель, обвиняемый в кражах и мошенничестве. По данным полиции, злоумышленник совершал кражи в магазинах, пряча товары в сумку или куртку. В одном из супермаркетов его добычей стали 11 палок колбасы, 2,5 кг сыра и четыре банки икры.

Также, как выяснили правоохранители, обвиняемый похитил телефон у своего приятеля и сфальсифицировал анализы в медучреждении, где проходил медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Кроме срока в колонии суд также лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на полтора года.

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Анна Егорова