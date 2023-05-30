В Чувашии на «Химпроме» произошел пожар

В Новочебосксарске на промплощадке ПАО «Химпром» произошел пожар, однако он «не вызван внешними причинами и не имеет террористического характера». Об этом сообщило министерство промышленности и энергетики Чувашии. В ведомстве подчеркнули, что «действительно было задымление, но оно не имеет отношения к производственной деятельности предприятия и уже ликвидировано».

По данным самого «Химпрома», в 19:22 «при пуске одной из технологических схем после остановочного ремонта произошло повышение температуры оборудования» и в 19:59 «задымление локализовано». «Черный дым был вызван тлением изоляции. Пожарные расчеты предприятия контролируют ситуацию и остаются на месте. На данный момент загрязнений, превышения ПДК по вредным веществам или какой-либо опасности для населения нет»,— уверяют на предприятии. Т

Там добавили, что «пострадавших в результате инцидента нет» и «предприятие работает в штатном режиме».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"