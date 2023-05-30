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«Яндекс Погода»: 31 мая в Черноземье будет облачно, до +24°, без осадков

Сервис «Яндекс Погода», изучив данные метеонаблюдений, выяснил, какая температура ожидает жителей Черноземья в среду, 31 мая. Согласно прогнозу, осадков в шести регионах не ожидается.

Теплее всего будет в Белгородской области: там ожидают среднесуточную температуру +24°. Немного холоднее, +22°, сутки будут в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Еще на градус холоднее день окажется в Курской области. В Орловской области ожидается +19°.

В пяти регионах Черноземья прогнозируется облачность с прояснениями. И лишь в Курской области стоит ожидать малооблачную погоду.

Владимир Зоркий

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