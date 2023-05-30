Железнодорожный вокзал в Адлере стал лидером по числу отправленных пассажиров с начала 2023 года

Вокзальный железнодорожный комплекс в Адлерском районе Сочи стал лидером по числу отправленных пассажиров в январе—апреле 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Фото: Пресс-служба РЖД
За четыре месяца с начала года с вокзала отправили 1,4 млн человек в различных направлениях. На втором месте — ж/д вокзал «Ростов-Главный» (1,2 млн пассажиров), на втором «Краснодар-1» (1,2 млн человек).
«При этом вокзальный комплекс кубанской столицы отстал от вокзального комплекса донской всего на 2 тыс. пассажиров»,— говорится в сообщении.
Далее следуют вокзалы Сочи (1,1 млн пассажиров), Кисловодска (392,9 тыс.) и Ессентуков (392,3 тыс.). За весь период пассажирооборот вокзалов СКЖД составил 9,9 млн человек, что на 33% больше показателя аналогичного периода 2022 года.
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