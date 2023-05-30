Суд в Петербурге прекратил дело экс-кандидата в мундепы Шевченко о фейках об армии

Василеостровский райсуд Петербурга прекратил дело в отношении предпринимателя и экс-кандидата в муниципальные депутаты Василия Шевченко. Его обвиняли в дискредитации Вооруженных сил из-за поста в социальных сетях, пишет 30 мая Закс.Ру.

По данным издания, суд не нашел состава преступления. Как заявил сам господин Шевченко, в оформлении заявления были допущены существенные ошибки.

Напомним, заявление на экс-кандидата в мундепы поступило в апреле 2023 года. В материалах дела рассматривались посты Василия Шевченко о видении демократического государства.

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