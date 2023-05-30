Производство яиц в воронежских сельхозорганизациях в январе–апреле выросло на 40%

В сельскохозяйственных организациях Воронежской области производство яиц с января по апрель 2023 года выросло на 39% к аналогичному периоду прошлого года до 278 млн штук. Об этом сообщили в областном департаменте аграрной политики со ссылкой на информацию Воронежстата.

За тот же период предприятиями региона было произведено 189 тыс. т мяса (в живом весе). Из них 128 тыс. т пришлось на свинину, почти 39 тыс. т — на птицу, почти 23 тыс. т — на мясо крупного рогатого скота.

Производство яиц в сельхозпредприятиях Воронежской области растет, в частности, за счет постепенного восстановления производства на площадке «Птицепрома Бобровского», ранее пострадавшей от вспышки птичьего гриппа.

Олег Мухин

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