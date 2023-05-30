Пермский филиал фонда «Защитники Отечества» бывший офицер полиции

Пермский филиал фонда «Защитники Отечества» возглавил Константин Строгий, ранее занимавший должность куратора центра помощи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее Константин Строгий возглавлял краевое госюрбюро, работал директором краевого агентства по делам юстиции и мировых судей, служил на различных должностях в МВД свыше 35 лет, закончив службу в должности замначальника полиции ГУ МВД РФ по Пермскому краю в звании полковника, работал в администрации губернатора Пермского края на различных должностях.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Наблюдательный совет фонда возглавил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Пермский филиал фонда расположился в здании Дома офицеров Пермского гарнизона по адресу: ул. Сибирская, 59.

Фонд будет оказывать консультационные услуги участникам СВО: в получении мер поддержки, содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов, решении бытовых вопросов.