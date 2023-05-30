В Ботаническом саду Петербурга распустились первые цветы уникальных кактусов

В Ботаническом саду в Санкт-Петербурге распустились два вида уникальных кактусов рода селеницереус. Об этом 30 мая рассказали ТАСС в пресс-службе сада.

В связи с цветением кактуса Ботанический сад продлит время работы. Всего в нем зацветают два вида растений этого рода — крупноцветковый и крючковатый. В этом году в саду покажут массовое цветение, от пяти до 20 цветков. Несколько десятилетий назад раскрывалось по два-три цветка.

Крючковатый кактус привезли в Петербург из Германии. Изначально он рос в Мексике, на Юго-Востоке США и Вест-Индия.

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