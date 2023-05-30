В Воронежской области выявили поставки в соцучреждения мясного и молочного фальсификата

Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям выявило поставки фальсифицированной мясной и молочной продукции в воронежские социальные учреждения. Об этом сообщили в управлении.

В результате исследования проб в молочной продукции ООО «Саратовский молочный комбинат» (йогурт «Добрая буренка»), подмосковного ООО «Озерецкий молочный комбинат» (сметана «Экомилк») и татарстанского ООО «Бугульминский молочный комбинат» (сыр «Российский») обнаружили растительные масла и жиры. В сосисках калужского ООО «ОМК Варвикс» выявили манную крупу. Информация не была указана на этикетке, поэтому такие продукты считаются фальсификатом. А в пробах сосисок производства саратовского ООО «Мясокомбинат Митэк» обнаружили остатки лекарственного препарата динитрокарбанилид, который при регулярном употреблении в пищу вместе с куриным мясом вырабатывает невосприимчивость людей к лекарствам, снижает иммунитет и провоцирует аллергию, подчеркнули в управлении.

Ряд нарушений был выявлен и с помощью профильной информационной системы «Меркурий». В их числе — поставка продукции с «фантомного» производства и отгрузки продукции с нарушением требований техрегламентов. Информация передана в воронежское управление Роспотребнадзора и региональный департамент образования, а также в образовательные учреждения и производителям продукции.

Владимир Зоркий

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