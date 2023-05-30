Следствие примерило «башмак»

В Ульяновске следствие выясняет причины схода с железнодорожных путей двух грузовых вагонов с газовым конденсатом. Обошлось без жертв и утечек, однако авария привела к значительному ущербу. Следствие и надзорные органы не раскрывают подробностей, однако на совещании у губернатора секретарь регионального управления совбеза уже сообщил, что причиной стало элементарное «головотяпство» — не был убран с железнодорожных путей тормозной железнодорожный башмак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сошедшие с рельсов цистерны

Фото: Приволжская транспортная прокуратура Сошедшие с рельсов цистерны

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Во вторник, 30 мая, в 4:10 утра на железнодорожной станции Ульяновск-2 при маневровых передвижениях произошел сход двух железнодорожных цистерн с газовым конденсатом, одна из них перевернулась. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (ЦМСУТ СКР). Ведомство отмечает, что пострадавших нет, разлива груза также не произошло, ведутся восстановительные работы.

По данным ЦМСУТ СКР, начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба, до двух лет лишения свободы). В ЦМСУТ СКР раскрывать какие-либо подробности о причинах схода отказываются. В региональном УФСБ опровергли вероятность диверсии, о которой первоначально сообщали Telegram-каналы, отметив, что сотрудники ведомства в расследовании не участвуют.

Между тем на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области (аппаратном совещании) губернатор Алексей Русских задал вопрос секретарю регионального управления совбеза Геннадию Неробееву о причинах аварии. Господин Неробеев, с утра уже побывавший на месте аварии, доложил, что произошло элементарное «головотяпство».

«Работяги не убрали башмак, и на башмак наехал вагон и съехал»,— сказал секретарь совбеза. Позднее в беседе с «Ъ» он заметил: «…кто будет крайним и кто виноват, кто не убрал и кто не проконтролировал — в этом уже разберутся следственные органы».

Вагоны в России и ранее сходили с железнодорожных путей из-за неубранных «башмаков». Так, 13 декабря 2020 года на запасных путях станции Суоярви по этой причине произошел сход колесной пары порожнего грузового вагона. В июне 2021 года в Челябинской области на подъездном пути ЗАО «Завод Минплита» из-за того же с железнодорожных путей сошел вагон-цистерна, были повреждены 10 м железнодорожного полотна.

В мае 2021 года на станции Оленегорск Октябрьской железной дороги при отправлении с приемо-отправочного пути хозяйственного поезда (девять вагонов) из-за неубранного башмака сошли три вагона поезда, никто не пострадал. Башмак не был убран из-за того, что диспетчер, давая указание оператору поста на уборку «тормозных башмаков, не передал, сколько всего тормозных башмаков было установлено на составе. По той же причине, из-за передачи диспетчером неточной информации рабочим, в сентябре 2021 года на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги произошел сход вагона.

В январе этого года на станции Белово Западно-Сибирской железной дороги также из-за нарушения регламента взаимодействия между диспетчером и рабочими не был убран один из тормозных башмаков, вследствие чего произошел сход с железнодорожных путей одного вагона. А самая страшная катастрофа с железнодорожными цистернами во время маневровых работ произошла в пригороде Сызрани в 1980 году, когда из-за повреждения цистерны со сжиженным пропаном-бутаном выгорел поселок Машинистов, погиб 41 человек. Причиной трагедии тогда стало нарушение технологии маневровых работ.

Пресс-служба Куйбышевской железной дороги сообщила, что причины аварии устанавливаются.

Как сообщила Приволжская транспортная прокуратура, проверку всех обстоятельств происшествия и соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта ведет также Ульяновская транспортная прокуратура.

Сергей Титов, Ульяновск