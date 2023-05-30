РПЦ запустила собственную краудфандинговую платформу

Русская православная церковь представила общецерковную онлайн-платформу «Поможем» (mirom.help). Она создана Синодальным отделом по благотворительности РПЦ для помощи нуждающимся людям и поддержки церковных социальных инициатив.

«Цель проекта — помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и поддержка церковных социальных проектов во всех уголках мира, где присутствует РПЦ,— пояснил “Ъ” пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.— На платформе могут оставлять свои заявки о сборе средств организации, напрямую связанные с РПЦ». По его словам, «после проверки заявки сбор появляется на платформе».

«Все собранные средства без комиссий перечисляются организации-заявителю,— рассказали в РПЦ.— По итогам каждого сбора публикуется отчет о потраченных деньгах». Благодаря новой программе любой человек сможет зайти на сайт и пожертвовать любую посильную сумму на тот или иной проект.

«Также есть возможность помочь сразу всем — сделать пожертвование на единую социальную службу РПЦ,— добавили в Синодальном отделе по благотворительности РПЦ.— На общецерковную горячую линию социальной помощи сейчас каждый день поступает 200 звонков со всей страны, и после проверки каждой просьбы мы стараемся помочь каждому, кто обратился».

«Именно Церковь сегодня чаще всего оказывается ближе всего к нуждающимся людям в нашей стране,— отметил “Ъ” господин Рулинский.— Благотворительные организации в основном присутствуют в больших городах, а церковные социальные инициативы, можно сказать, охватывают всю страну — иногда в поселке нет даже почты или банка, а храм или церковный центр гуманитарной помощи есть. Именно в таких местах, где у людей проблемы с работой, просто не хватает на самое необходимое, помощь особенно нужна».

По его словам, «Церковь стала одним из важнейших организаторов благотворительной и социальной помощи, как, собственно, это и было во все века. Онлайн-платформа "Поможем" — логичное продолжение этой деятельности».

Павел Коробов