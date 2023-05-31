Серийный убийца

Сегодняшний решающий матч Лиги Европы в Будапеште — событие с особенной, метафизической, можно сказать, составляющей. В нем команда, которая удивительно часто попадает в финалы второго по статусу континентального турнира и никогда в них не проигрывает, встретится с тренером, который, если уж добирается до встреч, венчающих еврокубок, обязательно в них побеждает. Какой-то из этих феноменальных серий — либо серии «Севильи», либо серии возглавляющего сейчас «Рому» Жозе Моуринью — суждено прерваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo, Reuters Фото: Bernadett Szabo, Reuters

От ссылки на эти цифры перед будапештским матчем никуда не деться, потому что интерпретировать их иначе, нежели совершенно магические, не получается. С одной стороны — магия испанского участника. Вроде бы Лига Европы — турнир даже более конкурентный, нежели превосходящая ее по статусу Лига чемпионов. Вроде бы в ней не может быть доминирующего клуба. Но получается так, что этот турнир был словно создан для «Севильи». Ну или «Севилья» была создана для него. Для нее это седьмой выход в его финал за минувшие полтора десятилетия, и все предыдущие — в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах — завершались триумфами испанского клуба. Что-то совершенно непостижимое.

С другой стороны — магия наставника «Ромы», к которому давным-давно прилепилось прозвище The Special One (Особенный). Может быть, Жозе Моуринью уже не претендует на статус лучшего футбольного тренера, но его продуктивность и эффективность в еврокубках выглядит ничуть не менее аномальной, нежели продуктивность и эффективность «Севильи» в Лиге Европы. В биографии Моуринью — пять выступлений в еврокубковых финалах, включая прошлогоднее в финале свежепридуманной Лиги конференций, с разными командами: «Порту», «Интером», «Манчестер Юнайтед», «Ромой». Показатель не то чтобы космический, но главное тут в том, что каждый из этих финалов, в том числе те, в которых его команда котировалась не выше оппонента, приносил ему приз.

Теперь какая-то из этих серий прервется. А догадаться, какая именно, решительно невозможно, потому что с факторами рациональными — земными и понятными — такая же головоломка, как с факторами метафизическими.

Если во главу угла ставить национальный чемпионат, то сезон «Ромы» следует признать не слишком удачным. За тур до окончания итальянского первенства она на шестой позиции (а была бы еще ниже, если бы не снятые за финансовые нарушения с «Ювентуса» десять очков). Но у «Севильи»-то ее чемпионат был еще хуже, она вообще только 11-я. Определение «бесспорная катастрофа» в данном случае натяжкой не звучит.

Но эти факты скорее хитрая ловушка. На самом деле если брать именно недели, предшествовавшие финалу, то бесспорная катастрофа — это результаты «Ромы». В чемпионате у нее безвыигрышная серия из семи матчей! А свежий срывчик «Севильи» — три матча без побед с двумя ничьими и проигрышем «Реалу» — на этом фоне кажется ерундой: до него она играла замечательно. Сезон «Севильи» вообще нужно делить на две неравные по продолжительности части. Первая и длинная — при Хулене Лопетеги и сменившем его в середине осени на тренерском посту Хорхе Сампаоли — представляла собой беспрерывное крутое пике, грозившее опустить команду в «зону вылета». Вторая, куда короче, открылась неожиданным назначением в марте на тренерскую должность Хосе Луиса Мендилибара, замеченного благодаря креативному подходу к работе со скромненьким «Эйбаром», и вылилась во взлет «Севильи», обретение свежести всеми ее игроками, особенно ориентированными на атаку, включая футбольных «динозавров» — 35-летнего Ивана Ракитича и 37-летнего Хесуса Наваса, и суперформы, позволившей приподняться в чемпионате Испании, а в play-off Лиги Европы справиться с «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом».

Полуфинальное сражение с туринцами те, кто переживает за «Севилью», наверняка вспоминают постоянно — в качестве маяка, указывающего путь к успеху. Дело в том, что по игровой стилистике «Рома» похожа на «Ювентус». У нее беда с забивными форвардами (болельщики римлян вынуждены молиться о том, чтобы к финалу восстановился Паулу Дибала, без которого впереди уж очень тускло), зато все в порядке с оборонительной плотностью, чем клуб с удовольствием пользуется. Но «Ювентус» тоже поставил на нее, когда в середине второго тайма ответного полуфинального матча открыл счет и повел по сумме двух противостояний, решив, что «Севилье» ни за что не вскрыть его крепчайшие тылы. Она, добавив в движении, успела их вскрыть аж дважды.

Алексей Доспехов