В Курской области появилась еще одна охраняемая природная территория площадью 82 га

В Курской области создана особо охранямая природная территория «Балка Ченки» площадью 81,7 га. Об этом сообщили в облправительстве. Она находится в Лебяженском сельсовете Курского района.

Участок получил статус памятника природы для сохранения «малонарушенного участка разнотравных, ковыльных и меловых степей и лесостепей». На нем обитают редкие представители флоры и фауны. Всего на территории ООПТ отмечено 418 видов сосудистых растений (в том числе 16 «краснокнижных»), 110 видов позвоночных животных (в том числе 25 охраняемых), а также 33 вида грибов и 26 видов лишайников.

Олег Мухин

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