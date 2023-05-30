Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Курской области появилась еще одна охраняемая природная территория площадью 82 га

В Курской области создана особо охранямая природная территория «Балка Ченки» площадью 81,7 га. Об этом сообщили в облправительстве. Она находится в Лебяженском сельсовете Курского района.

Участок получил статус памятника природы для сохранения «малонарушенного участка разнотравных, ковыльных и меловых степей и лесостепей». На нем обитают редкие представители флоры и фауны. Всего на территории ООПТ отмечено 418 видов сосудистых растений (в том числе 16 «краснокнижных»), 110 видов позвоночных животных (в том числе 25 охраняемых), а также 33 вида грибов и 26 видов лишайников.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...