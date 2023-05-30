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Резиденты «Квантовой долины» представили бизнес-сообществу свои разработки

Резиденты нижегородского инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая долина» представили свои разработки бизнес-сообществу. Сейчас в создающемся ИНТЦ присутствуют 14 резидентов с общим портфелем заявленных инвестиций 1,8 млрд руб. В основном это разработчики программного обеспечения, а также производители высокотехнологичного оборудования для разных отраслей.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Генеральный директор ООО «Аватэк 3Д» Василий Воробьев презентовал разработку в области 3D-печати и инжиниринговых проектов в сфере машиностроения. Компания проектирует и выпускает оборудование для сборки автомобилей и комплектующих, а также пищевой и химической промышленности. Кроме того, у резидента есть проект по беспилотникам. Руководитель специализирующегося на антенных системах ООО «АФС 52» Андрей Пащенко рассказал о бесконтактных измерительных приборах, используемых для замеров фронта детонации взрывчатых веществ, а в последнее время – на РЖД для проверки целостности железнодорожных колес. Также разработки компании применяются в измерениях вибраций судовых валопроводов для обеспечения безопасности судоходства.

ООО «Зарядная станция» создает зарядные системы для электромобилей разной емкости и «кубов», способные заряжать до десятка машин, отметил гендиректор компании Михаил Пахомов. Они способны обеспечивать автономное электроснабжение домов и предприятий с использованием солнечных батарей и аккумуляторов электромобилей, бывших в употреблении. В ООО «Системы развития процессов и персонала» работают над системой аналитического управления кадровыми ресурсами для оценки компетенций сотрудников. ООО «Бинго-Софт» занимается low-кодом платформы для разработки информационных систем автоматизации бизнес-процессов. Для Почты России компания разработала систему для упорядочивания инвестиционных процессов, продуктами «Бинго-Софт» на презентации также интересовались представители «ЛУКОЙЛа».

По условиям «Квантовой долины» для резидентов с годовой выручкой менее 1 млрд руб. и прибылью менее 300 млн руб. действуют налоговые и таможенные льготы. В планах строительство научных комплексов в кластерах «Малая Ямская» и «Академика Сахарова». В создание объектов ИНТЦ региональные власти и управляющая компания планируют привлечь 9,3 млрд руб. внебюджетных средств.

Владимир Зубарев

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