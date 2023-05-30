Кубань заняла 39 место в РФ по индексу административного давления на бизнес

Краснодарский край занял 39 место среди регионов РФ по индексу административного давления на бизнес. Сведения об этом содержатся в приложении к докладу уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова «Административное давление — 2023».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: приложение к докладу президенту РФ Индекс «Административное давление - 2023» Фото: приложение к докладу президенту РФ Индекс «Административное давление - 2023»

По итогам 2022 года средний балл Кубани составил 3,86. Регион отыграл 24 позиции за год — в 2021 году краю присвоили 4,98 балла.

В целом по стране показатель показал уверенное улучшение. За основу расчетов взяты доли предупреждений среди общего числа наказаний по выявленным нарушениям, подконтрольных субъектов предпринимательства и профилактических мер.

«Количество проверок очень значительно сократилось, на 70%. 292 тыс. против 976 тыс. годом ранее. А общее число контрольно-надзорных мероприятий (включая проверки) за 2022 год - всего 325 тысяч»,— написал Борис Титов в Telegram.

Адыгея за год снизилась на 10 пунктов . Республика заняла 13 место в списке с показателем 3,21 (2,08 в 2021 году). По показателю за последние пять лет РА заняла третье место в списке, набрав 2,95 балла.

Севастополь расположился на 29 месте (3,65 балла), Крым — на шестом (2,87 балла).

Анастасия Донскова

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