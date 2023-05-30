На развитие геномной селекции КРС на Кубани потратят 230 млн рублей

На геномную селекцию крупного рогатого скота (КРС) на Кубани потратят 230 млн руб. из краевого бюджета. Об этом сообщает глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Из региональной базы генетических данных уже отобрали 15 тыс. животных для последующей селекции. По задумке властей это позволит сформировать высокопродуктивный генофонд для наращивания производства молока.

Ранее администрация региона объявила, что к 2030 году планируется увеличение производства молока до 2,1 млн тонн в год. Внедрение геномной селекции, благодаря которой планируется увеличить показатели, рассчитано на шесть лет.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram