В Геленджике запрещены полеты на дельтапланах и парасейлинг

В связи с проведением специальной военной операции в Геленджике введен дополнительный запрет на использование воздушного пространства. Жителям и гостям города не разрешается использовать дельтапланы, а также парашюты, прикрепленные к катерам (парасейлинг), сообщает сайт администрации города.

Ранее в крае были запрещены запуски беспилотников, сейчас администрация города-курорта объявила о запрете популярного у отдыхающих развлечения – парасейлинга. За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность с назначением штрафа в сумме до 50 тыс. руб. Граждан просят обращать внимание на появляющиеся в воздухе объекты и сообщать о них в правоохранительные органы.

Анна Перова, Краснодар