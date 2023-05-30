Чиновники Туймазинского района подозреваются в злоупотреблении полномочиями

Туймазинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, должностные лица администрации Туймазинского района, превышая полномочия, сняли с учета как нуждающуюся в жилье ребенка-инвалида. По мнению следствия, это «повлекло существенное нарушение прав девочки и ее законного представителя». «В настоящее время организован комплекс следственных действий с целью установления лиц, совершивших преступление, а также причин и условий, способствовавших допущенным нарушениям, изъята документация, связанная с предоставлением жилого помещения, допрашиваются руководство и работники администрации»,— отметили в ведомстве.

Олег Вахитов

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