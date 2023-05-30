В 10 районах Петербурга обустроили безопасные нерегулируемые пешеходные переходы

В 10 районах Санкт-Петербурга появились новые безопасные нерегулируемые пешеходные переходы. В настоящий момент сделана половина работ — обустроено 27 адресов, рассказали 30 мая в пресс-службе Смольного.

Переходы оборудованы дорожными знаками, искусственными неровностями и пешеходными ограждениями. В рамках развития программы доступной среды также занижен бордюрный камень на пешеходных переходах.

Новые переходы появились в Выборгском, Приморском, Красносельском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Петродворцовом, Пушкинском и Центральном районах. Всего в программу входит 65 адресов. Работы планируют завершить до октября 2023 года.

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