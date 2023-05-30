Умер актер Николай Шатохин, сыгравший в сериалах «Каменская» и «Склифосовский»

Актер Николай Шатохин умер в возрасте 62 лет, сообщила режиссер Ксения Зотова в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По ее словам, господин Шатохин умер вчера, 29 мая, в больнице в Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шатохин в 1992 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Николай Шатохин в 1992 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Сегодня умер Коля Шатохин — потрясающий актер и замечательный человек. Умер он в больнице — так что даже его телефон сейчас в этой больнице, и оповестить его друзей по телефону родственники возможности не имеют»,— написала госпожа Зотова.

Режиссер сообщила, что похороны господина Шатохина пройдут 1 июня, церемония прощания запланирована на 12:00 мск. Она пройдет на сцене Московского театра юного зрителя (МТЮЗ).

Николай Шатохин родился 30 сентября 1960 года. В 1898 году окончил ГИТИС по специальности «актерское искусство». Кинокарьеру начал в 1988 году — снялся в одной из главных ролей в фильме Виктора Аристова «Трудно первые 100 лет». В 1992 году сыграл главную роль в фильме Киры Муратовой «Чувствительный милиционер». Среди прочего снимался в сериалах «Хроники параноика», «Склифосовский», «Восьмидесятые» и «Каменская».

Господин Шатохин также был актером театра — играл в МТЮЗе в спектаклях «Гуд бай, Америка!» и «Играем “Преступление”», исполнял роли в спектаклях в Центре драматургии и режиссуры, а также в Центре Мейерхольда.

Эрдни Кагалтынов