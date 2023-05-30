На Кубани на 25 млн рублей урежут расходы на медицинские стационары

В Краснодарском крае в 2023 году и в плановый период 2024 и 2025 годов расходы регионального бюджета на стационарную медицинскую помощь сократят на 25 млн руб. Соответствующее постановление главы края опубликовано на портале администрации Кубани.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В то же время дополнительные 25 млн руб. направят минздраву региона на «социальное обеспечение населения». Деньги пойдут на соцвыплаты медработникам, оказывающим помощь, не предусмотренную программой обязательного медицинского страхования.
Постановление вступит в силу 31 мая 2023 года.
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