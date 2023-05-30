Сочи передали 15 систем для слежения за дронами

Сочи передали 15 систем по контролю за беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Оборудование передали городу по поручению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Системы используют для обеспечения безопасности в Сочи в период летнего курортного сезона. Об обнаружении беспилотников также смогут сообщать жители и гости города. Звонки будут принимать на специальную горячую линию и по телефону единой дежурно-диспетчерской службы.

С целью дополнительных мер безопасности в городе введут ограничения на использование парашютов для катания туристов.

«Приняты дополнительные меры безопасности в аэропорту Сочи и на железнодорожных вокзалах, а также по недопущению сбоев в транспортной логистике в период массового заезда и отъезда отдыхающих»,— заявил глава курорта Алексей Копайгородский.

Мониторинг городской обстановки будут осуществлять с помощью видеокамер наружного наблюдения. Их в городе насчитывается более 2,5 тыс. При этом 128 камер установлены в системе комплекса «Купол», оснащенного функцией нейроаналитики, позволяющей распознавать лица, автомобильные номера и прочие детали, которые могут быть полезны правоохранительным органам.

В Краснодарском крае, в том числе на территории Сочи, действует запрет на полет беспилотников. Режим ввели с 12 декабря прошлого года.

Анастасия Донскова

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