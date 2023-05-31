Конференция ЦИПР-2023 открылась в Нижнем Новгороде 31 мая

Восьмая ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) открылась на Нижегородской ярмарке 31 мая. Участие в ней примут премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его заместитель Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Деловая программа рассчитана на три дня. Запланированы панельные дискуссии и экспертные сессии по темам «Индустрия», «Цифровая независимость», «Бизнес», «Обратная сторона технологий» и «Разработка».

Развлекательная программа продлится до 4 июня. Она включает выставку digital-искусства, лекции, вечеринки и концерты.

Анастасия Еремина