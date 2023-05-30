Назначили заместителей управляющего делами губернатора Челябинской области

Заместителями управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области назначены Максим Перницкий и Евгений Яковлев. Постановления об этом подписал глава региона Алексей Текслер. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Евгений Яковлев ранее занимал в управлении делами губернатора и правительства области пост председателя комитета по закупкам.

Также Алексей Текслер назначил исполняющего обязанности начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области. Им стал первый заместитель главы структуры Александр Шведов.

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