Генерал ФСБ в отставке предупредил о возможных атаках беспилотников по Казани

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов предупредил о том, что украинские беспилотники после ударов по Москве могут атаковать и Казань. Об этом сообщает 116.RU.

По его словам, Казани необходимо быть готовым к этому. «Как только мы начинаем входить в режим "ждать — не ждать", мы погружаемся в патриархальную тишину, а это очень опасно. Поэтому нужно всегда быть готовым, независимо, Казань это или Москва», — добавил господин Михайлов.

Он добавил, что у украинцев есть большое количество подобных беспилотников.

"Ъ-Казань"