В Удмуртии ежедневно курят 16,4% жителей

По данным на 2022 год в Удмуртии доля некурящих мужчин составляет 62,4%, женщин — 92,2%. И если по первому показателю региона занимает второе место в ПФО, то по второму — восьмую позицию. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Всего в Удмуртии выявили 16,4% любителей покурить ежедневно, а самый высокий процент приходится на возрастную группу от 45 до 49 лет (25,5%).

Отмечается, что за четыре месяца 2023 года цены на табачные изделия выросли на 4,4%. В частности, средняя цена в апреле на сигареты с фильтром составила 164,04 руб. за пачку. Таким образом, при выкуривании пачки сигарет в день расходы за неделю составят 1,1 тыс. руб., за месяц — 4,6 тыс. руб., за год — более 55 тыс. руб.

Отметим, что 31 мая отмечается Всемирный день без табака.