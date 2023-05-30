На улице Постовой в Краснодаре уберут нерегулируемый пешеходный переход

В Краснодаре на улице Постовой уберут нерегулируемый пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«На этом переходе из-за невнимательности водителей и пешеходов случались ДТП. Совместно с сотрудниками ГИБДД на комиссии пришли к общему мнению, что отсутствие перехода улучшит автомобильный трафик и минимизирует аварии на этом участке»,— отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Альтернативный переход оборудуют на расстоянии менее 100 м — на пересечении улиц Постовой и Октябрьской. В настоящее время с действующего перехода убрали знаки и дорожную разметку. В связи с изменениями водителей призвали проявить внимательность и соблюдать ПДД.

Анастасия Донскова

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