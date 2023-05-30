Автомобили «ВАЗ» и «ГАЗ» столкнулись в Ижевске на перекрестке Карла Маркса и переулка Широкого

Сегодня, 30 мая, около 17:00 в столице Удмуртии на регулируемом перекрестке улицы Карла Маркса и переулка Широкого произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, столкнулись «ГАЗ» и «ВАЗ-2107».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

По предварительным данным, водитель автомобиля грузовика при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю.

В результате аварии пострадал 24-летний водитель легкового автомобиля. Его осмотрела бригада скорой помощи, госпитализация не потребовалась.

По факту дорожного происшествия проводится расследование.