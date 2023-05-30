Петербуржец отсудил у Минфина 2 млн рублей за разрыв с девушкой во время следствия

Невский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск местного жителя Михаила Котлярова к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда, нанесенного истцу во время нахождения под следствием. За два года в СИЗО от него ушла девушка, а сам он впал в депрессию. Впоследствии по уголовному делу его оправдали.

Как следует из материалов иска, господин Котляров стал фигурантом уголовного дела в незаконном производстве и сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК РФ) в феврале 2020 года. В мае 2022 года его оправдали за непричастностью и признали право на реабилитацию, в связи с чем он потребовал у Минфина 10 млн рублей морального вреда.

«Для истца нахождение в следственном изоляторе было тяжелым испытанием, истец погрузился в депрессию. Период следственных действий выпал на пандемию COVID-19, что вселяло дополнительный страх. Кроме того, из-за незаконного и необоснованного обвинения в совершении преступления от истца ушла его девушка»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Суд признал право истца на реабилитацию, но снизил сумму требований в пять раз. С минфина взыскано 2 млн рублей в пользу Котлярова.

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