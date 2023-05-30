«Возможности ChatGPT в финансовом секторе уже пытаются применять»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о сервисе IndexGPT, который может запустить американский банк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

JPMorgan Chase разрабатывает сервис по выбору инвестиций на основе искусственного интеллекта. Финансовый конгломерат создает инструмент похожий на ChatGPT, заверяет CNBC. Выяснилось, что в этом месяце компания подала заявку на регистрацию товарного знака IndexGPT.

По заверению источника издания, обычно такие документы формулируют довольно размыто, чтобы максимально широко защищать интересы заявителя. Но в этом случае в бумагах конкретно указано, что алгоритмы IndexGPT относятся к таким разновидностям искусственного интеллекта, как популярный ChatGPT. Также в заявке есть информация, что сервис будет анализировать и выбирать ценные бумаги, адаптируясь к потребностям клиентов.

Сам по себе факт подачи заявки является реальным признаком того, что JPMorgan Chase такой продукт сможет реализовать, заверил CNBC юрист, специалист по товарным знакам Джош Гербен. По его мнению, процесс утверждения в США занимает примерно год, сразу после этого у владельца будет три года, чтобы безопасно с точки зрения прав запустить свой продукт. А, значит, на эти примерные сроки появления IndexGPT и стоит рассчитывать.

Возможности ранее упомянутого ChatGPT в финансовом секторе уже пытаются применять. Некоторые банки, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, ведут различные тестирования: одни вооружают им инженеров для написания кода, другие используют ИИ для ответов на запросы финансовых консультантов.

Пока JPMorgan Chase является первым банком, создающим собственный сервис на основе генеративных предварительно обученных трансформаторов. Хотя сами представители финансовой организации от комментариев насчет IndexGPT отказались.