В Татарстане мужчину осудят за изнасилование 11-летней давности

В ближайшее время в Татарстане будут судить 35-летнего мужчину по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней 11-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

Сам инцидент произошел еще в январе 2012 года на улице Лечебная. В СКР заявили, что мужчина увидел незнакомую 15-летнюю девочку, которая шла навстречу, затем он схватил ее и утащил в безлюдное место, угрожая убийством, там он изнасиловал потерпевшую и совершил насильственные действия сексуального характера. После случившегося мужчина скрылся с места ЧП.

Дело было раскрыто в ходе работы работы по расследованию преступлений прошлых лет. В частности, проведенная геномная экспертиза показала принадлежность изъятых с места преступления биологических материалов обвиняемому.

Задержанный по решению суда был отправлен под арест.

"Ъ-Казань"