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Больше 3 тысяч мест для трудоустройства подростков подготовили в Удмуртии

Министр социальной политики и труда УР Ольга Лубнина сообщила о готовности региональной службы занятости к приему несовершеннолетних работников.

В Удмуртии более 80 работодателей готовы принять на работу подростков в летнее время. Всего для молодых людей подготовлено порядка 1,7 тыс. мест. Еще около 1,3 тыс. в районах организует агентство по молодежной политике республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В числе самых крупных работодателей концерн «Калашников», «Аксион-Холдинг», Воткинский завод, Сарапульский электрогенераторный завод.

Как отметила министр социальной политики и труда региона Ольга Лубнина, с начала года за содействием в поиске работы обратилось 76 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 70 из них нашли работу.

«Наблюдается положительная динамика на рынке труда. Развитие занятости молодежи не только способствует экономическому развитию региона, но и укрепляет социальную стабильность. Подростки, которые нашли работу, получают возможность обрести самостоятельность»,— отметила госпожа Лубнина.

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