Пермьстат: в Прикамье снизился миграционный отток населения

В первом квартале 2023 года за пределы Пермского края выехали 12 606 человек, приехали в регион 12 242 человека. Показатель аналогичного периода прошлого года составил 14 066 и 12 637 человек соответственно.

Наибольшее число уехавших из Прикамья выбирали регионы Уральского, Южного и Центрального федеральных округов. К числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Свердловскую и Московскую области. В пределах Приволжского федерального округа наибольший миграционный отток зафиксирован в Удмуртскую Республику и Республику Татарстан.

Миграционный приток в Пермский край из стран СНГ составил 237 человек, наибольшее число мигрантов приехали из Таджикистана. Со странами дальнего зарубежья зафиксирован миграционный отток — 29 человек, большую часть которого составляли мигранты, уехавшие в Индию.