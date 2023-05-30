Евгений Пригожин на встрече в Екатеринбурге высказался об атаке беспилотников на Москву

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал жителей Москвы не поддаваться панике и «не биться в истерике» после атаки беспилотников на столицу. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По мнению Евгения Пригожина, сейчас нужно понять, откуда были запущены БПЛА. Он допустил, что украинцы могли активировать их не с пульта, а со спутника. Для того, чтобы подобных атак больше не было, нужно установить несколько линий ПВО, отметил глава ЧВК «Вагнер». В том числе Москва должна быть системно перекрыта приборами обнаружения и подавления беспилотников.

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла утром 30 мая: несколько летательных аппаратов врезались в жилые дома на юго-западе столицы. Следственный комитет возбудил дело о терроризме. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, никто из жильцов серьезно не пострадал. Два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация им не потребовалась, помощь оказали на месте.

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